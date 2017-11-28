Maçın önüne geçen görüntü
28 Kasım 2017, Salı
- 27
- 1
Beşiktaş'ın Manisaspor'u 9-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında karşılaşmadaki dokuzuncu golü atan Mustafa Pektemek'le Manisaspor kalecisi Emrullah Şalk arasında kısa bir diyalog yaşandı. Gol sonrası 'Ayıptır' diyerek tepki gösteren Emrullah'ın yanına giden Mustafa Pektemek'in mahcup olduğu görüldü.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Spor yazarlarından G.Saray yorumu
- Spor yazarları F.Bahçe'nin galibiyetini yorumladı
- Sosyal medyada Soldado yorumları
- Beşiktaş'ın tarihi başarısına sosyal medya tepkileri!
- Lucas Lima'nın Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolculuk yıllarına ait çok özel kareler
- Beşiktaş'ı pişman eden transferler
- 2017 yılı UEFA sıralaması
Maçın önüne geçen görüntü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.