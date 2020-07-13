Maç sonrası flaş sözler! "Elinde Olcay Şahan gibi bir oyuncu var"
Denizlispor'un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Şahan, "Sonuçta elinde Olcay Şahan var, beklememek ne demek, ben bu takımın en önemli oyuncularındanım. Bugün 1 gol attırdım, 3 puan için mutluyum." dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.