Ljajic yeniden kulübeye

Süper Lig'in son 5 haftasında 13 puan toplayarak ayağa kalkan Beşiktaş'ta, teknik direktör Abdullah Avcı İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'ini şekillendirmeye başladı.

Üst üste oynanan maçlar neticesinde yorgun olduğu için teknik heyet tarafından zaman zaman dinlendirilen Adem Ljajic'in, Konyaspor deplasmanında da kulübeye çekilebileceği ortaya çıktı.

Abdullah Avcı, savunmayı Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz ve Caner Erkin'den kurmayı planlıyor. Defans hattının önünde yetişmesi durumunda Atiba Hutchinson ve Mohamed Elneny'yi oynatacak olan Avcı, forvet arkasında yine Abdoulay Diaby'yi görevlendirmeyi düşünüyor.

Kevin N'Koudou'nun sakatlıktan golle dönmesi nedeniyle sol kanatta sıkıntı yaşamayacak olan Avcı'nın, sağ kanatta Jeremain Lens ile Tyler Boyd arasında kararsız kaldığı öğrenildi.

Forvette Burak Yılmaz'ı oynatacak olan Beşiktaş'ın teknik patronu rakip analizi konusunda da hazırlıklarını büyük bir titizlikle devam ediyor. Konyaspor'un bol pasa dayalı defansif oyun yapısından çekinen Abdullah Avcı, buna karşı bazı önlemler alacak.