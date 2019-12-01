Levent Tüzemen: "Falcao burada mı döner ABD'de mi, bilemem"
Tecrübeli yorumcu Levent Tüzemen, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında 1-1 berabere biten Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı ekibin performansı hakkında konuşan Tüzemen, Galatasaray taraftarlarının dönüşünü dört gözle beklediği Radamel Falcao için "Bence ikinci yarıda döner. Ama burada mı döner ABD'de mi döner, bilemiyorum" göndermesinde bulundu.
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