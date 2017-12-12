Kura sonrası özel video
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri sonrası ilk kez 1987'de piyasaya sürülen ve 90 nesli arasında fenomen haline gelen Street Fighter video oyunu temalı özel bir video hazırlandı.
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