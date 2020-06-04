Kombine bileti olanlar nasıl bir yol izleyecek? Ceyhun Kazancı açıkladı
Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak maçlar öncesi merak edilen konulardan biri de kombine bileti sahibi taraftarların durumu. Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, A Spor'a yaptığı açıklamada "Kombine ve maç günü biletlerinin sahibi kulüplerdir. Mevcut sezonun kombinelerinin iptali ya da iadesiyle ilgili şu ana kadar bize herhangi bir karar yansıtılmış değil. Kulüplerin vermiş olacağı karara göre biz de gerekli işlemleri yapacağız." dedi.
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