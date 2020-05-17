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Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan 'Danimarka' sorusu geceye damga vurdu!

Televizyon tarihinin en uzun süreli ve reyting rekorları kıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru geceye damga vurdu. ATV'nin sevilen yarışmasında sorulan "Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasına ne dökülür?" sorunun ardından kullanıcılar bu sorunun cevabını merak edip aramaya başladı. İşte, o sorunun cevabı ve o an yaşananlar...

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini dün akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda dün akşam sorulan Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasına ne dökülür? Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasına ne dökülür? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Danimarka'da geleneksel olarak 25 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasından aşağı tarçın dökülürken 30 yaşını geçip evlenmeyenlerin kafasına ne dökülür?

A) Karabiber
B) Elma Kabuğu
C) Tuz
D) Balık Yağı

Cevap: A) Karabiber

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17 Mayıs 2020 , Pazar
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