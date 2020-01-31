Kevin Prince Boateng İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng İstanbul'a geldi. Beşiktaş ile 1.5 yıllığına anlaşan Ganalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçecek. İşte ilk görüntüler...
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