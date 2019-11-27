Kayserispor gelecekten umutlu

Berna Gözbaşı'nın açıklamaları:

"SPORU VE FUTBOLU KADINLARA SEVDİRMELİYİZ"

Başkanlığımın ilk haftası hareketli geçiyor. Türkiye'de ilk kadın başkanı olmamın ülkemizin kadınlarında yarattığı müthiş bir heyecan var. İnanılmaz mesajlar alıyorum. 'Hayallerimiz çaldınız' diyenler (gülerek), 'Ne kadar destek lazımsa tribünleri dolduralım, mesajlar atalım, örgüler örelim' diyenler var. Şu anda çok fazla farkındalık oluştu. Ben bu farkındalığı şöyle önemsiyorum: Biz sporu, futbolu kadınlara sevdirirsek, kadınlara tribünlerle doldurursak, anneler yeni Emre'ler yetiştirecek. Futbolun sorunu altyapımız. İnşallah anneler bunu fark eder. Anneler çocukların önünü açtığı için yeni Emre'ler yetiştirirsek, futbol kulüplerindeki mali sorunların bir kısmını bertaraf ederiz.

Bernard Mensah'ın açıklamaları:

"KAYSERİ'DE FUTBOL OYNAMAYI SEVİYORUM"

"Öncelikle Kayseri futbol için çok iyi bir şehir. Çünkü trafik yok, kafanızı meşgul edecek sıkıntılar yok. Çok rahat ve güvenli bir şehir. Burada futbol oynamayı çok seviyorum. Tabii ki takım olarak ekonomoik ve sportif olarak zor günler geçiyoruz ama bunların hepsinin düzeleceğine inanıyorum. Beraber bu işin altından kalkacağız."

"ODAKLANIP İYİ SONUÇLAR ALMAK İSTİYORUZ"

"Kayserispor bana teklif getirdiğinde çok heyecanlanmıştım. İyi ve ilginç bir projeyle geldiler. Ben de bu projenin içinde olmak istedim ve buraya geldim. Kayserispor'a geldiğim için çok mutluyum. Burada iyi vakit geçiriyorum. Sportif anlamda kötü günler geçiriyoruz. Bu şehrin ve insanlarının hak ettiği sonuçları alamıyoruz ama bu durumun düzeleceğine inanıyorum. İdmanlarda, futbolcu karakterinde ve mental anlamda bazen sıkıntılar yaşasak da herkesin bir araya gelip denemek istediğini görüyorum. Yapmamız gereken tek şey odaklanmak. Odaklanıp, yılmadan ve vazgeçmeyerek bu takıma, bu şehrin insanlarını mutlu edecek sonuçlar alıp gelecekte çok daha iyi zamanlar yaşayacağımızı düşünüyorum."

Emre Demir'in açıklamaları:

"GOL ATTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Öncelikle hocama bana ve Nurettin kardeşime şans verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bunu her hocanın yapacağını düşünmüyorum. Sahaya çıkıp hocamızı mahçup etmedik. Gol attığım için çok mutluyum. Güzel geri dönüşler aldım. Herkese teşekkür ederim ama daha üst seviyelerde oynamam için daha çok çalışmam ve hocalarımın, abilerimin sözünü dinlemem gerek."

Bülent Uygun'un açıklamaları:

"YAŞADIĞIMIZ ZOR SÜRECİ ATLATACAĞIZ"

"Kayserispor'u belli bir yere getirmeye çalışıyoruz. Bu getirmeye çalıştığımız ortamda Kayserisporumuzun geçirdiği zor süreci atlatacağız. Bütün gayretimiz, isteğimiz ve arzumuz Kayserispor formasını layık olduğu yerde tutmak."