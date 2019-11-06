Kartal omuz omuza yükseliyor
Beşiktaş'ın "omuz omuza kartal yuvasına" kampanyası kısa sürede büyük ilgi gördü... Mağazalardan iki haftada elde edilen cironun 40 milyon TL'ye ulaştığı öğrenildi...
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