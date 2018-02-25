İşte Şenol Güneş'in transfer edemediği 2 yıldız
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Şenol Güneş'in bu sene Burak Yılmaz ve Volkan Şen'i kadrosuna katmak istediğini söyledi.
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