İstanbul'da dev bahis operasyonu!
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dev bir bahis operasyonu yapıldı. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 3 milyon TL ele geçirildi.
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