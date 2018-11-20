Hıncal Uluç: Lucescu'nun derhal kovulması lazım
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Milli Takım ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Lucescu'nun derhal kovulması lazım" ifadelerini kullandı.
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