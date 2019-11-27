Hıncal Uluç: "Galatasaray 10 para eder futbol oynamıyor"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Galatasaray 10 para eder futbol oynamıyor" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Usta yorumcudan flaş sözler! 'Falcao niye alındı?'
- Rıdvan Dilmen Radamel Falcao'nun dönüş tarihini açıkladı!
- Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte ihtimaller
- Fatih Terim resmen açıkladı! Club Brugge maçında...
- Fatih Terim'e 8 soru!
- Galatasaray - Club Brugge | İlk 11'ler
- Terim gole böyle sevindi! ''Allahu ekber'' (Galatasaray - Club Brugge maçından kareler...)
- Başakşehir'in golü sonrası dikkat çeken görüntü! Arda Turan...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.