Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gol sevinci
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön elem turunda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Sparta Prag'ı sahasında 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Maçın statta takip eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bordo-mavililerin 90+8. dakikada Novak ile bulduğu golün ardından yaşadığı sevinç kameralara yansıdı.
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