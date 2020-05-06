Hasan Kartal'dan flaş sözler! "Bu tedirginlikte oynanacak futbol..."
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Başakanı Hasan Kartal A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in 12 Haziran'da liglerin başlayacağını duyurmasının ardından değerlendirmelerde bulunan. Kartal, "Bu tedirginlikte oynanacak futbolun bir anlamı olmaz. Bu durumda şampiyon olacak takım şansla olur." ifadelerini kullandı.
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