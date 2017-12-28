Gökhan Gönül çıldırdı
Beşiktaşlı Gökhan Gönül, Osmanlıspor karşılaşmasında Anıl Karaer'in sert müdahalesi sonrası çılgına döndü. Anıl, pozisyonun ardından kırmızı kart gördü.
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