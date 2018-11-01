Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig 11. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İşte sarı kırmızılıların maça başlaması beklenen ilk 11'i...
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