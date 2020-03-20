Galatasaray'ın en hırçını Marcao
Galatasaray'ın en hırçın oyuncusu olarak Marcao dikkat çekiyor. Brezilyalı stoper, bu sezon 23 Süper Lig maçında 9 sarı, 1 kez de kırmızı kart gördü.
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