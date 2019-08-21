Galatasaray'da son çare Linnes
Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle bonservis gelirine ihtiyaç duyan Galatasaray, Diagne'nin gitmemesi üzerine Linnes'in satışını gündemine aldı.
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