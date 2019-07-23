Galatasaray'da Fernando'nun yerine Cuellar
Sevilla'ya transfer olan Fernando'nun yerine ön libero arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Gustavo Cuellar'ı aldı.
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