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"Galatasaray yönetimi seçime gitmek zorunda değil"

Galatasaray yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, A Spor'da Son Sayfa programına telefonla bağlanarak sarı kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalard bulundu. Kırbıyık, "Başkanın ve bütün yönetim kurulu üyelerinin bir seçim kararı alınması halinde seçime katılması önünde herhangi hukuki bir engel kalmadı" dedi.

Kırbıyık yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugünkü duruşmada 3 hususa ilişkin sonuç çıktı. Birincisi, Sayın Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyemiz Kaan Kançal'ın talepleri kabul edildi ve bu davaya müdahil oldular. İkincisi, mahkevenin vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararı kaldırılmadı ve yönetimin seçime gitme zorunluluğu kalmadı. Üçüncüsü, başkanın ve bütün yönetim kurulu üyelerinin bir seçim kararı alınması halinde seçime katılması önünde herhangi hukuki bir engel kalmadı."

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15 Kasım 2019 , Cuma
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