Galatasaray taraftarı Kadıköy'e ulaştı!
Süper Lig'in 23. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Saat 15.30 sıralarında Kadıköy'e doğru yola çıkan Galatasaray taraftarları stada ulaştı. İşte o görüntüler...
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