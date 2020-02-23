Galatasaray taraftarı Kadıköy'e hareket etti
Süper Lig'in 23. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Dev derbiye saatler kala sarı-kırmızılı takım taraftarları Kadıköy'e doğru yola çıktı. A Spor muhabiri Emre Kaplan, sarı-kırmızılı ekipteki son gelişmeleri aktardı. İşte o görüntüler...
Galatasaraylı taraftarlar Kadiköy'e gitmek için otobüslere binmeye başladı.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini tribünden takip edecek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu'nun önünde toplandı. 30-35 otobüsle yaklaşık 2300 Galatasaray taraftarı saat 15.30 civarında Ülker Stadyumu'na hareket etmeye başladı.
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