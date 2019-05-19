Galatasaray kafilesi stada ulaştı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'na ulaştı.
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