Galatasaray Jean Michael Seri transferini böyle duyurdu
Galatasaray, Seri'nin 1,5 milyon Euro'luk bedelle Fulham'dan 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Sarı kırmızılılar, transferi bu video ile duyurdu.
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