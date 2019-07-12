"Galatasaray için çok önemli bir karar"
Galatasaray yönetim kurulunun avukatı Ömer Faruk? Kırbıyık, mahkemenin verdiği idari tedbirin sürmesi kararının sarı kırmızılı kulüp için çok önemli olduğunu söyledi. Kırbıyık, "yönetimin seçime gitme zorunluluğu ortadan kalkmıştır" dedi.
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