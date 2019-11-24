Galatasaray hücumda kayıp

Galatasaray, gol yollarında büyük sorun yaşıyor.

Yaz döneminde dünyaca ünlü Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile Rumen Florin Andone'yi transfer eden sarı-kırmızılı takım, sezonun geride kalan bölümünde skor anlamında bekleneni veremedi...

Aşil tendonunda rahatsızlığı bulunan Falcao uzun süredir takımdan ayrı kalırken, Andone ise 11. haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan müsabakada ciddi bir sakatlık geçirdi.

Adem Büyük ve Ryan Babel ile de hücumda etkili olmaya çalışan Galatasaray, Süper Lig'in ilk 12 haftasında sadece 13 kez ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmaların 5'inde gol atmayı başaramadı.

Galatasaray, bu performansıyla 12. haftalar itibarıyla son 38 sezonun en kötü hücum performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılı takım, ligde 12. haftalar dikkate alındığında bu sezondan önce en az golü 10 kez ağları sarstığı 1981-1982'de atmıştı.

Galatasaray, aynı sürede en fazla golü ise 1998-1999 sezonunda kaydetmişti. Sarı kırmızılılar o dönem 12 maçta 38 defa fileleri havalandırmıştı.

Galatasaray, Süper Lig'de puan olarak da son 9 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.

Ligin ilk 12 haftasında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 19 puan toplayabildi. Galatasaray en son, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı 2010-2011 sezonunda aynı sürede daha az puan kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, o sezon 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadığı ilk 12 haftayı 16 puanla tamamlamıştı.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 önemli karşılaşmada galibiyet ele edemezken, gol atmayı da başaramadı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'e ise 1-0'lık skorlarla yenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde ise sahasında PSG ve Real Madrid'e 1-0'lık sonuçlarla mağlup olan Galatasaray, deplasmanda Real Madrid'e 6-0 kaybetti. Sarı kırmızılılar, Club Brugge ile golsüz berabere kaldı.