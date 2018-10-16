Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini uzattı!
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    Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini uzattı!

    Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

    Sarı kırmızılı kulüp, 22 Aralık 2017'de dördüncü kez takımın başına geçen deneyimli teknik adamın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Başkan Dursun Özbek döneminde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan , 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'ı çalıştıracak.

    Başkan Mustafa Cengiz'in görev süresinin sonuna kadar devam edecek sözleşme, 2021-2022 sezonunun sonunda son bulacak.

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    16 Ekim 2018, Salı
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