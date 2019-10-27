Flaş sözler! "Fatih Terim Falcao'yu istemedi!"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile ilgili flaş sözler kullanan Toroğlu, "Çok net bilgi, Fatih Terim Falcao'yu istemedi ama yönetim buna rağmen transfer etti." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İşte Galatasaray-Real Madrid maçı 11'leri!
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? İşte o ihtimaller
- Fatih Terim'den Real Madrid ve Beşiktaş'a özel plan
- Bu anlar ekrana yansımadı... Hasan Şaş'a kulübe şoku! 'Sana yer kalmadı' | Galatasaray son dakika haberleri
- PSG Galatasaray'ı unutamıyor!
- Galatasaray'da Real Madrid mesaisi! İşte Falcao'nun son durumu
- Galatasaray'ın yıldızı Andone İspanya'yı salladı
- Florya'da Fatih Terim ve Belhanda zirvesi! Ayrılık...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.