Fikret Orman: "Transfer yapmazsak beni öldürürler!"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Orman, "Biz şimdi transfer yapmazsak yerler beni. Yemin ediyorum öldürürler yani" ifadelerini kullandı.
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