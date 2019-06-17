Fenerbahçe'ye Badelj'de 3 rakip | Video
İtalyan basını Lazio'dan ayrılması beklenen Milan Badelj için Fenerbahçe dışında 3 kulübün daha devrede olduğunu yazdı.
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