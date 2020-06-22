Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Anlaşma sağlandı
Galatasaray'ın neredeyse transferini bitirdiği bilinen Mert Hakan Yandaş transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Mert Hakan'ın kararı değişti ve Fenerbahçe'ye forması giymek istiyor. A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul detayları aktardı. Kul, "Bugün itibarıyla Fenerbahçe ile Mert Hakan arasında bir anlaşma sağlandı. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Mert Hakan yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek." ifadelerini kullandı.
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