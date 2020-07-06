Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Hasan Ali'nin yerine...
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, sol bek transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Umut Meraş'ın gündemine alan sarı-lacivertliler, sezon bittikten sonra Hasan Ali Kaldırım ile bir görüşme yapacak ve tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılması durumunda 24 yaşındaki sol bek için girişimlerini hızlandıracak. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimlerle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
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