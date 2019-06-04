Fenerbahçe'de gündem Awaziem
Savunma hattını güçlendirmek isteyen ve alternatifli bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe, Trabzonspor'un da gündeminde olan ve bonservisi Porto'da bulunan Awaziem'i kiralamak için kolları sıvadı.
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