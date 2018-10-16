Fenerbahçe 4-4-2 ile devam edecek!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun Başakşehir maçında denediği 4-4-2 sistemini Sivasspor maçında da devam ettirmesi bekleniyor.
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