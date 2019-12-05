Felipe Melo açıkladı! Geliyorum...
Menajer Ümit Akbulut, Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun İstanbul'a geleceğini İnstagram hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.
Videoda Melo, "Selam Ümit. Nasılsın kardeşim? Önümüzdeki hafta İstanbul'a geliyorum. Seni göreceğim için, Türk arkadaşlarımı göreceğim için çok mutluyum. Kendine iyi bak." ifadelerini kullandı.
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