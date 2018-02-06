F.Bahçe aleyhine kararlar veriliyor mu? Açıkladı!...
Aspor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin MHK Başkan ve üyelerinin derhal istifa etmesi gerektiği yönündeki açıklamasıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Bilgiç, 'Fenerbahçe aleyhine kararlar veriliyor mu?' sorusuna "Buna kasıt diyemeyiz, bunun net açıklaması algıdır" dedi.
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
F.Bahçe aleyhine kararlar veriliyor mu? Açıkladı!... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.