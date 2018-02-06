F.Bahçe aleyhine kararlar veriliyor mu? Açıkladı!...

Aspor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin MHK Başkan ve üyelerinin derhal istifa etmesi gerektiği yönündeki açıklamasıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Bilgiç, 'Fenerbahçe aleyhine kararlar veriliyor mu?' sorusuna "Buna kasıt diyemeyiz, bunun net açıklaması algıdır" dedi.