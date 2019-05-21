Galatasaray'da Fatih Terim'den Başakşehirli Robinho'ya şok hareket!

Fatih Terim'den Robinho'ya şok hareket!
Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı şampiyonluk maçında turuncu-lacivertli ekibin attığı golden sonra iki takımın yedek kulübesi arasında çıkan tartışma taraftar kamerasından görüntülendi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in tartışmaya giriş görüntüleri kameraya böyle yansıdı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Diagne patlaması! Başakşehir şampiyon olsun diye...
- Serkan Çınar ve Alper Ulusoy şimdi yandı! TFF devreye...
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kadıköy göndermesi!
- 'Tiyatro'nun son perdesi!' Fenerbahçe'den Galatasaray maçı ile ilgili şok sözler...
- Ve bombayı patlattı... Ribery böyle duyurdu! Galatasaray...
- Yeni transfer şampiyonluk kutlamasında böyle ortaya çıktı! Son dakika Galatasaray haberleri...
- Ve Babel resmen duyurdu! Fenerbahçe...
- Galatasaray'ın Çaykur Rizespor kafilesi belli oldu! O isim kadroda yok
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.