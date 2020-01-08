Falette Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Simone Falette İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı lacivertli kulübün Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Simon Falette İstanbul'a geldi.
27 yaşındaki gineli futbolcu sağlık kontollerinin ardından Fenerbahçe'nin Antalya kampına katılacak.
2017 yazında Metz'den Frankfurt'a transfer olan Falette sezonun ilk yarısında Bundeslıga'da sadece 1 maçta şans bulabildi. Gineli futbolcu geçtiğimiz sezon ise ligde 7 karşılaşmada forma giydi.
Falette stoper bölgesinin yanı sıra sol bekte de oynayabiliyor.
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