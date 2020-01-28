Falcao ve Saracchi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı!
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Konyaspor deplasmanında 3 puan ile dönmeyi başaran Galatasaray'da Falcao ve Saracchi'nin sakatlanarak oyundan çıkması morallari bozmuştu. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, canlı yayına bağlanarak Galatasaray'da Falcao ve Saracchi'nin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dindar, "Falcao ve Saracchi'nin derbiye yetişmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
İki oyuncunun durumu için MR sonuçları beklenirken Galatasaray'dan gelen açıklama şu şekilde:
"Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır."
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