Falcao ve Saracchi Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı!

İki oyuncunun durumu için MR sonuçları beklenirken Galatasaray'dan gelen açıklama şu şekilde:

"Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır."