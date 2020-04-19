Evren Turhan: Haziran sonuna doğru liglerin başlayacağını düşünüyorum
Corona virüsü salgını sonrasında tüm dünyada olduğu gibi Süper Lig de ertelenmişti. Ligin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, konuyla ilgili A Spor yorumcusu Evren Turhan açıklamalarda bulundu. Turhan, "Benim tahminlerime göre, haziran sonuna doğru ligler başlayacak. Liglerin böyle tescil edileceğini düşünmüyorum, o 8 maçı tamamlayacaklar." ifadelerini kullandı.
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