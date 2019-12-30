Evren Turhan: Ben Aralık'ı bilmem, Mayıs'ları bilirim
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Artık Futbol programında spor gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Turhan, "Ben Aralık'ı bilmem, Mayısları bilirim" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Vitor Pereira'dan flaş Fernando itirafı!
- Monaco'dan son dakika Onyekuru kararı! Galatasaray...
- Fatih Terim ile F.Bahçeli yıldız arasında kriz! İşte Terim ile yolları ayrılanlar...
- Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Ön protokol imzaları atıldı
- Galatasaray'a eski yıldızından olay yaratacak ifadeler: "Onlara gitmem!"
- Radamel Falcao için flaş açıklamalar! Yıllar sonra itirafı etti...
- Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Florya derken Samandıra'ya...
- Fatih Terim'den flaş karar! "Kampa gelmesin"
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.