Ersun Yanal'ın kader derbisi
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisiyle birlikte zirve yarışında kritik bir karşılaşmaya çıkacak... Bu derbi aynı zamanda Ersun Yanal'ın sarı-lacivertli ekipteki geleceği için de büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın kaderi Beşiktaş derbisine bağlı...
Sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı-lacivertli ekipte özellikle deplasman maçlarında alınan kötü sonuçlar ve zirve ile aradaki 8 puanlık fark, Ersun Yanal'ın geleceğini tartışılır hale getirdi.
Ayrıca başkan Ali Koç, Demir Grup Sivasspor yenilgisinin ardından hem kötü sonuçlara hem de takımda darbeye bağlı olmayan sakatlıklara dikkat çekerek radikal kararlar alınacağını belirtmişti.
Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş derbisi, Ersun Yanal'ın takımdaki geleceği açısından kritik hale geldi... Ancak Ersun Yanal'ın Beşiktaş'a karşı tablosu çok parlak değil...
Kariyerinde 7 farklı takımla Beşiktaş'a karşı mücadele eden Ersun Yanal, rakibine karşı galip gelmekte zorlanıyor.
58 yaşındaki teknik adam; Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'nin başında siyah-beyazlı ekibe karşı 24 resmi maça çıktı. Yanal bu müsabakalarda sadece 3 kez galip gelebildi. 7 kez berabere kalan tecrübeli teknik adam 14 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.
Ersun Yanal, daha önce Denizlispor, Ankaragücü ve Manisaspor'un başında iken Beşiktaş'a karşı galibiyet sevinci yaşadı. Yanal, Fenerbahçe ile siyah-beyazlı ekibe rakip olduğu 3 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- İşte 2020 model Fenerbahçe! Ersun Yanal ve gelecek transferler sonrası kadro...
- Fenerbahçe gözünü kararttı! 3 dev transfer...
- Belli oldu! Fenerbahçe'de 3 ayrılık
- İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Kolarov ve Melnjak beklenirken...
- Comolli masaya oturdu! Yıldız isim kiralık olarak Fenerbahçe'ye!
- IFAB CEO'su konuştu! Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ve penaltı tekrarı...
- Max Kruse'den derbi açıklaması ve taraftardan büyük tepki! ''Mümkünse evinden seyret''
- Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.