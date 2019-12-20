Ersun Yanal'ın kader derbisi

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın kaderi Beşiktaş derbisine bağlı...

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı-lacivertli ekipte özellikle deplasman maçlarında alınan kötü sonuçlar ve zirve ile aradaki 8 puanlık fark, Ersun Yanal'ın geleceğini tartışılır hale getirdi.

Ayrıca başkan Ali Koç, Demir Grup Sivasspor yenilgisinin ardından hem kötü sonuçlara hem de takımda darbeye bağlı olmayan sakatlıklara dikkat çekerek radikal kararlar alınacağını belirtmişti.

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş derbisi, Ersun Yanal'ın takımdaki geleceği açısından kritik hale geldi... Ancak Ersun Yanal'ın Beşiktaş'a karşı tablosu çok parlak değil...

Kariyerinde 7 farklı takımla Beşiktaş'a karşı mücadele eden Ersun Yanal, rakibine karşı galip gelmekte zorlanıyor.

58 yaşındaki teknik adam; Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'nin başında siyah-beyazlı ekibe karşı 24 resmi maça çıktı. Yanal bu müsabakalarda sadece 3 kez galip gelebildi. 7 kez berabere kalan tecrübeli teknik adam 14 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Ersun Yanal, daha önce Denizlispor, Ankaragücü ve Manisaspor'un başında iken Beşiktaş'a karşı galibiyet sevinci yaşadı. Yanal, Fenerbahçe ile siyah-beyazlı ekibe rakip olduğu 3 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.