Erol Bedir'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası kapanış maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kayserispor'da başkan Erol Bedir çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bedir, "Fenerbahçe'yi geçme ihtimalimiz onların şampiyon olma ihtimalinden daha fazla" dedi.