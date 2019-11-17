Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş sözleri

Şenol Güneş ile ilgili konuşan Toroğlu, "İyi oynuyorlar, kötü oynuyorlar, iyi mücadele ediyorlar, bu benim milli takımım. Korkak falan Şenol Güneş'e yanlış ifadeler. Hedefe varırken bazen öyle oynayacaksın." ifadelerini kullandı.