Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş sözleri
EURO 2020 elemeleri kapsamı grup maçlarında fırtına gibi esen A Milli Takım'ımız son oynadığı İzlanda maçı sonrası EURO 2020'ye katılmayı garantilemişti. Bu akşam ise ay-yıldızlılar Andorra ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu.
Şenol Güneş ile ilgili konuşan Toroğlu, "İyi oynuyorlar, kötü oynuyorlar, iyi mücadele ediyorlar, bu benim milli takımım. Korkak falan Şenol Güneş'e yanlış ifadeler. Hedefe varırken bazen öyle oynayacaksın." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi! Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı?
- Comolli'nin transfer oyunu ortaya çıktı! Martin Skrtel...
- Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!
- Flaş sözler: Merih'in yeri Premier Lig'dir
- Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu! Süper yetenek Kartal oluyor
- Banega sessizliğini bozdu! Galatasaray'a kötü haber
- İşte Fenerbahçe'nin ocak bombası! Muriç'in yanına sürpriz isim...
- Falcao haberi sonrası Galatasaray'ı yerden yere vurdular! 'Burası van Persie'li Fenerbahçe değil'
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.