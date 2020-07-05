Erman Toroğlu'ndan ilginç benzetme! "Başakşehir'e kızmayın"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Şampiyon olacaksan iki güç çok önemli: Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri. Kara Kuvvetleri futbolcular, Hava Kuvvetleri ise masa başı. Masa başında ise TFF, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu ve MHK var. Bunları satranç gibi oynamazsan şampiyon olman zor. Bunu üç büyükler yıllarca oynadı, şimdiyse Başakşehir oynuyor. Başakşehir'e sinirleniyorlar ama kızmayacaksınız. Başakşehir sizin yaptığınız silahla sizi vuruyor ve masa başını iyi oynuyorlar." dedi.
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