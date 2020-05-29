Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Eğer kümede bıraksalardı..."
Süper Lig için son karar verildi. Karşılaşmalar 12 Haziran'da başlayacak ve küme düşme olacak. A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, Ana Haber programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Federasyon yüzde yüz doğru bir iş yaptı. Bence doğru kararlar aldı. İkinci aldığı doğru karar, bu küme düşmesin diyenlere aldığı karar. O da yüzde yüz doğru. Eğer kümede bıraksalardı o zaman ligi oynatmasalar da olurdu. Çok doğru bir iş yaptılar. Tamam bu bir hastalık hepimizi korkutuyor ama gereğini yapalım bu hastalığın üstüne gidelim." ifadelerini kullandı.
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