Erman Toroğlu'dan flaş yorum: Böyle giderse ligler seneye de başlamaz
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'da futbol gündemi ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş'ın başkanına virüs, fizyoterapistinden masaj olurken bulaşmış. Futbolcular, paralarını almaya giderken profesyoneller, kendilerine bakarken amatörler. Bunlar nasıl profesyonel? Şimdi siz bu pozitif çıkan futbolcuları sahaya sürebilecek misiniz hayır. Bu futbolcuların çoğu negatif çıkmış zamanında. Nasıl pozitife döndü. Futbolcular ailesinden çevresinden alıyor bunu. Bunlar nasıl profesyonel? TFF bence diyecek ki, 'Ben Türkiye'de futbolu sonuna kadar oynatmak istiyorum mücadele etmek istiyorum. Ama bakıyorum ki benim yaptığım mücadeleyi kulüpler yapmıyor o zaman buyurun kardeşim oynatmıyorum' deyip kapatıp UEFA'ya gönderecek UEFA da kararı verecek." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.