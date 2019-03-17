Erman Toroğlu: "Suat Arslanboğa değil Timsahboğan"
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Erman Toroğlu: "Suat Arslanboğa değil Timsahboğan"

Bursaspor ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı kırmızılı ekibin 2-0'dan gelip 3-2 kazandığı maç sonrası Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulunan usta isim Erman Toroğlu, maçın hakemi Fuat Arslanboğa'yı eleştirdi. Toroğlu mücadelede yanlış kararlar vererek Bursaspor'un hakkının yendiğini dile getirdi ve "Suat Arslanboğa değil Suat Timsahboğan" ifadelerini kullandı.

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17 Mart 2019 , Pazar
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